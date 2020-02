Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Ultimo allenamento prima della trasferta di Marassi. Simone Inzaghi può sorridere. Il tecnico alla vigilia della sfida contro i rossoblù ritrova Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste ieri non si era allenato nel centro sportivo di Formello. Era rimasto a riposo per un affaticamento al polpaccio. In ogni caso la sua condizione verrà monitorata dai fisioterapisti fino al fischio d’inizio di domani. Intanto, il tecnico ha provato la formazione che domani scenderà in campo al Luigi Ferraris. Strakosha tra i pali. Patric favorito su Bastos per sostituire Luiz Felipe, mentre Radu agirà sulla sinistra. Lazzari sulla corsia destra, mentre Jony correrà sulla corsia mancina. Lo spagnolo in ballottaggio con Adam Marusic. Leiva in regia con Luis Alberto e Milinkovic mezzali. Immobile in coppia offensiva con uno tra Correa e Caicedo.

