QUI FORMELLO LAZIO – La Lazio è pronta a scendere in campo domani contro lo Spezia per disputare la decima partita di Serie A. Ancora assenti all’appello Lulic (problemi alla caviglia) e Muriqi (stiramento). A disposizione, invece, tutti gli altri componenti della rosa. Per quanto riguarda la formazione, Inzaghi potrebbe dare un turno di riposo a qualche giocatore. Chance per Pereira, entrato molto bene a Dortmund, che prenderebbe il posto del Tucu. Tra i titolari dovrebbero esserci anche Luiz Felipe, Radu e Lazzari. Confermato Acerbi centrale, con Reina che sembrerebbe in vantaggio su Strakosha. Sulla fascia sinistra ballottaggio tra Fares e Marusic. A centrocampo dovrebbero esserci i titolari: Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti nessun dubbio per Simone Inzaghi: ci sarà Ciro Immobile.

Probabile formazioni

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Immobile. A disp.: Strakosha, Patric, Armini, Hoedt, Fares, D. Anderson, Cataldi, Parolo, Escalante, Akpa Akpro, Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.

