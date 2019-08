QUI SAMPDORIA – Dopo la vittoria sul Crotone in Coppa Italia, la Sampdoria domani tornerà ad allenarsi, nel pomeriggio, in vista dell’inizio del campionato. Alla prima stagionale, infatti, la squadra di Di Francesco incontrerà la Lazio, ‘orfana’ del neo acquisto Lazzari. In casa blucerchiata, invece, da monitorare le condizioni di Gonzalo Maroni, che nel match di domenica è stato costretto ad uscire dal campo per un infortunio: nelle prossime ore ne verrà valutata l’entità: