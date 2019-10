QUI TORINO – Archiviata la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina di ieri sera, la Lazio scenderà in campo già mercoledì alle 21 contro il Torino. Come riporta il sito ufficiale del club granata, gli uomini di Mazzarri si sono allenati questo pomeriggio in vista del match dell’Olimpico.



La seduta del Torino

Nella seduta di questo pomeriggio, i calciatori del Torino sono stati divisi in due gruppi: defaticante per chi è sceso in campo contro il Cagliari ieri pomeriggio, allenamento tecnico per gli altri. Buone notizie per Mazzarri: Berenguer si è allenato in gruppo e con ogni probabilità sarà disponibile nel match con la Lazio. Domani i granata svolgeranno la rifinitura ed in seguito partiranno alla volta di Roma.