QUOTAZIONI FANTACALCIO – In questo inizio di campionato, Ciro Immobile e Thomas Strakosha attraverso i loro “colpi”, stanno trascinando non solo la Lazio ma anche chiunque abbia puntato su di loro al fantacalcio. Come riporta Sky Sport infatti, i due biancocelesti sono tra i calciatori che hanno subito un aumento più alto di quotazione nella piattaforma Superscudetto.

Che balzo per Strakosha ed Immobile

Nella piattaforma di fantacalcio di Sky Sport Superscudetto, Ciro Immobile è il calciatore che ha subito un aumento più alto di quotazione da 56 a 73 (+17). Balzo in avanti anche per Strakosha che da 12 è salito a 21 (+9).