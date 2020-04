Tempo di lettura: < 1 minuto

MARCO PAROLO LAZIO – Oggi si è svolto il Race For The World, torneo virtuale che ha organizzato il pilota Charles Leclerc per raccogliere fondi nella lotta contro il Coronavirus. Tra la prima e la seconda gara è intervenuto Marco Parolo per descrivere la situazione di Immobile, impegnato nella gara.

Le dichiarazioni di Marco Parolo

“Ciro sta studiando ai box la tattica giusta per ripartire. Ti stavi allenando? Ho appena finito. Stai seguendo Immobile in questi giorni? Era più teso per prepararsi per questo evento che per battere un rigore al 90’. È migliorato tanto, abbiamo fatto una sfida vera sui go-kart questa estate, mi ha battuto lui. Ma il livello lo teniamo alto. Domenica lo vedremo nelle prime posizioni, non ci dormirà la notte”.

