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Radu spegne 40 candeline, gli auguri della Lazio
Oggi è il compleanno di Stefan Radu, che compie 40 anni: la S. S. Lazio non ha perso l’occasione per fare gli auguri al calciatore con più presenze della storia biancoceleste.
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Gli auguri di compleanno della Lazio a Stefan Radu: compie 40 anni
“Tanti auguri al Boss Stefan Radu! L’ex difensore biancoceleste compie oggi 40 anni.
Il Boss, arrivato alla Lazio nel gennaio 2008, ha giocato nella Capitale fino allo scorso maggio, collezionando 426 presenze e 8 gol. Il difensore romeno è ancora oggi il calciatore più presente nella storia biancoceleste”.
Happy birthday, Stefan 🎂 https://t.co/BstP0zfYR3— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 22, 2026
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