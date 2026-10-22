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Radu spegne 40 candeline, gli auguri della Lazio

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54 minuti ago

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Radu compleanno Lazio auguri

Oggi è il compleanno di Stefan Radu, che compie 40 anni: la S. S. Lazio non ha perso l’occasione per fare gli auguri al calciatore con più presenze della storia biancoceleste.

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Gli auguri di compleanno della Lazio a Stefan Radu: compie 40 anni

 Tanti auguri al Boss Stefan Radu! L’ex difensore biancoceleste compie oggi 40 anni.
Il Boss, arrivato alla Lazio nel gennaio 2008, ha giocato nella Capitale fino allo scorso maggio, collezionando 426 presenze e 8 gol. Il difensore romeno è ancora oggi il calciatore più presente nella storia biancoceleste”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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