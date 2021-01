Tempo di lettura: < 1 minuto

RADU INTERVISTA – A meno di 24 ore dal match contro la Fiorentina, Stefan Radu ha commentato il momento difficile della Lazio. Il veterano della retroguardia biancoceleste, inoltre, ha dettato le linee guida da seguire domani contro la squadra di Cesare Prandelli. Nel match program, il difensore si è poi soffermato sulla sua lunga militanza nelle fila delle aquile.

Contro la Fiorentina

“Siamo consapevoli che dobbiamo tirarci fuori da questa situazione, è molto delicata. Siamo ottavi in campionato, domani disputeremo la partita contro la Fiorentina con il sangue agli occhi, dovremo avere questo tipo di approccio nella gara”.

I record

“Per me ogni partita che gioco con la maglia della Lazio è motivo d’orgoglio. Sono felice di essere da domani, nella storia della Lazio, il calciatore in assoluto più presente in Serie A, ma ultimamente i risultati non sono quelli che ci aspettiamo e quindi questo primato, per me, passa in secondo piano”.

Amarcord

“Ricordo benissimo quel giorno, non posso dimenticarlo. Ero arrivato a Roma da tre giorni ed avevo svolto pochi allenaento con la squadra. Ricorderò per sempre il mio debutto in maglia biancoceleste, inoltre quel giorno riuscimmo anche a vincere al Franchi contro la Fiorentina”.

