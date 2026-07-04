Radu appoggia i tifosi dopo la manifestazione: “Non ci sconfiggeranno”

Giovedì 2 luglio oltre 25mila persone (c’è chi dice 30.000) hanno sfilato per le strade di Roma: erano tutti tifosi laziali uniti come non mai per far sentire la loro voce; giovani, anziani, bambini, tutti hanno partecipato e anche chi non poteva esserci fisicamente ha seguito il corteo da casa, come ha fatto l’ex Lazio Stefan Radu che, sui social, ha postato un’immagine della serata e ci ha aggiunto un suo pensiero.

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Il pensiero di Radu dopo il corteo dei tifosi

“I Laziali uniti non saranno mai sconfitti”, è questa la frase, accompagnata da un cuore bianco e uno celeste, e da un’aquila, che l’ex calciatore biancoceleste ha affidato ai suoi social.

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