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Radu appoggia i tifosi dopo la manifestazione: “Non ci sconfiggeranno”
Giovedì 2 luglio oltre 25mila persone (c’è chi dice 30.000) hanno sfilato per le strade di Roma: erano tutti tifosi laziali uniti come non mai per far sentire la loro voce; giovani, anziani, bambini, tutti hanno partecipato e anche chi non poteva esserci fisicamente ha seguito il corteo da casa, come ha fatto l’ex Lazio Stefan Radu che, sui social, ha postato un’immagine della serata e ci ha aggiunto un suo pensiero.
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Il pensiero di Radu dopo il corteo dei tifosi
“I Laziali uniti non saranno mai sconfitti”, è questa la frase, accompagnata da un cuore bianco e uno celeste, e da un’aquila, che l’ex calciatore biancoceleste ha affidato ai suoi social.
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