Tempo di lettura: < 1 minuto

RADU CAICEDO 26 MAGGIO – 26 maggio, il giorno dei giorni. Il mondo Lazio celebra la vittoria di sette anni fa nella finale di Coppa Italia contro la Roma. Una partita storica, che ha visto la formazione biancoceleste avere la meglio sugli eterni rivali nel primo derby della storia che aggiudicava un trofeo. Dai protagonisti di allora, a quelli di oggi: il sorriso contagia tutti. A partire da Stefan Radu, in campo nel 2013 e che sentenzia su Intagram: “Più passa il tempo,più la GLORIA aumenta“. A Felipe Caicedo, immortalato nel nuovo look biondo platino, è sufficiente pubblicare una foto sorridente per far capire il suo umore in quella che è diventata a tutti gli effetti la giornata del popolo laziale.

