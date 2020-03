Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RADU – La storia d’amore tra Stefan Radu e la Lazio, la scorsa estate, sembrava al capolinea. Alcuni malintesi con la società, avevano portato il rumeno a un passo dall’addio. Poi è riaffiorato il suo attaccamento alla maglia e, grazie alla stima di Inzaghi e all’ok della dirigenza, è tornato a essere un punto cardine della squadra biancoceleste. E adesso va a caccia di record. Al momento si trova a 300 presenze con la Lazio in Serie A al terzo posto, come riporta La Gazzetta dello Sport, tra i più fedeli alla propria squadra in questa stagione di A, dietro agli juventini Buffon (479) e Chiellini (354).

Lazio, Radu a caccia del record di Favalli

Radu, alla sua tredicesima stagione con la maglia della Lazio, si è portato a quota 372 presenze in totale. Al momento si trova al quarto posto, a sole quattro lunghezze da Paolo Negro. Più su con 394 presenze c’è Pino Wilson, il capitano biancoceleste dello scudetto del ’74. A guardare tutti dall’alto c’è Giuseppe Favalli, colonna della Lazio del tricolore del 2000, con 401 presenze. E l’obiettivo di Radu è proprio quello, raggiungere e superare Favalli per entrare nella storia biancoceleste. Se questa stagione dovesse terminare qui, a causa del Coronavirus, il rumeno avrà da contratto ancora la prossima annata per raccogliere le 29 presenze che gli mancano per raggiungere il primato. Ma, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche una pista che porterebbe al rinnovo fino al 2022.

