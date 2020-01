Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA LAZIO RADU – Questa sera la Lazio ha pareggiato per 1-1 contro la Roma. Queste le parole di Stefan Radu nel post partita, rilasciate ai microfoni del canale ufficiale dei biancocelesti e in zona mista.

Le parole di Radu dopo Roma-Lazio

“È un punto guadagnato, oggi la nostra squadra non è stata all’altezza. La Roma ha giocato meglio. La Roma dopo la prestazione di Torino oggi ci ha sorpreso. Stasera abbiamo combattuto, abbiamo lottato per portare a casa questo punto, siamo contenti di questo punto.”

Stanchezza

“Non abbiamo sentito stanchezza, abbiamo sofferto una pressione aggressiva della Roma. La Roma ha avuto un gioco molto più bello del nostro.”

Il match

“Oggi noi volevamo vincere la partita, all’inizio della gara eravamo sicuri di poter vincere. La Roma ha fatto un bellissimo match, non bisogna togliere i meriti alla squadra giallorossa. Oggi è un punto guadagnato. Il rigore? Ero in campo, ero girato e non so nulla, magari dopo andrò a vederlo e potrò esprimermi meglio. La pressione esercitata dalla Roma, è venuta a prenderci alto e non ci ha fatto uscire dalla difesa con la costruzione, questa è la verità. I giallorossi sono stati più aggressivi di noi. Il pareggio contro la Roma li tiene ancora a sette punti, pure l’Inter oggi ha pareggiato in casa. Il derby è una partita che non ti fa dormire un paio di giorni prima”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.