Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO RADU LISTA SERIE A INFORTUNIO – Simone Inzaghi aveva bisogno di lui. La difesa della Lazio era in emergenza e contro l’Inter Stefan Radu era necessario. Purtroppo non è riuscito a stringere i denti e dopo un quarto d’ora ha abbandonato il campo di gioco. Stiramento tra il primo e il secondo grado alla coscia destra. Un mese di stop, un mese senza il “boss”. Così lo chiamano i suoi compagni di squadra e così è visto dai tifosi biancocelesti. Con più di 300 presenze, in dodici anni con la maglia della Lazio ha sofferto, gioito, vinto trofei e conosciuto nuove persone a cui ha fatto da guida. Insomma Stefan Radu è una figura importantissima per la società e soprattutto per il tecnico laziale.

Radu, esclusione dalla lista: ma Inzaghi ha pensato a tutto

Proprio mister Simone Inzaghi ha dovuto fare una scelta che inizialmente ha scosso l’ambiente. Radu fuori dalla lista ufficiale della Serie A e dentro l’elenco per la Champions League. Fuori rosa erano sicuri Bastos, Kiyine e Lulic, ancora indisponibile causa infortunio. Ovviamente l’allenatore capitolino non può fare a meno del difensore romeno. E’ il leader della squadra ed è certo che la sua esclusione sia temporanea: il regolamento permette di attuare due modifiche alla lista del campionato, ma non per quella della Champions. Dunque Inzaghi ha pensato a tutto. Come riporta il Corriere dello Sport, mai avrebbe pensato di escludere così il titolarissimo della Lazio. Non appena si sarà ripreso dall’infortunio verrà fatta la modifica e Radu tornerà ufficialmente in gruppo. Dopo dodici anni l’Europa che conta è tornata in casa Lazio e di certo Stefan, dopo aver sudato sette camice, non potrà perdersela. Con molta probabilità salterà Lazio-Borussia Dortmund, prevista per il 20 ottobre e forse anche il Brugge, ma spera di esserci a San Pietroburgo contro lo Zenit.

