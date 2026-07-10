Gattuso isolato, raduno deserto: solo due tifosi presenti per il primo giorno

Nella giornata di ieri, giovedì 9 luglio, è andato in scena il primo giorno di raduno della Lazio a Formello con le visite mediche dei vari giocatori; l’atmosfera, però, era dimessa, con soli due tifosi presenti e mister Gattuso isolato. L’avvio di stagione è durissimo, tra i più amari della storia biancoceleste.

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Raduno della Lazio deserto: Gattuso isolato, due soli i tifosi presenti

Un avvio di raduno segnato, inevitabilmente, dalla forte contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Lotito. Mister Gattuso non ha colpe, e certamente non è l’obiettivo della contestazione. A Formello c’era assordante silenzio ieri, giovedì 9 luglio, nella prima giornata di raduno biancoceleste. Solo due i tifosi presenti, poi il nulla. Dalla mattina hanno iniziato a sfilare i vari giocatori per le visite mediche, tra Noslin febbricitante, al Training Center di Formello.

Tutti presenti, dicevamo, anche gli infortunati Furlanetto e Isaksen, che hanno seguito i programmi di recupero personalizzati. Oggi, invece, venerdì 10 luglio, a partire dalle 9:30, all’Isokinetic di Roma i vari calciatori sosterranno i test atletici. Il primo ad arrivare ieri è stato Cataldi, anche lui in ripresa dall’intervento per risolvere il problema alla pubalgia, che dovrà svolgere un programma personalizzato di recupero. Presente anche Gila, per i saluti d’addio al club biancoceleste. Mentre per rappresentare i volti nuovi c’era Alfonso Pedraza, arrivato a parametro zero dal Villareal.

A colpire di più, in ogni caso, è stato il clima generale che si respirava a Formello. Nessun coro, nessuna folla di tifosi assiepati, nessuna attesa, nessuna foto o autografo. Silenzio, desolazione, demoralizzazione totale. Ad attendere i calciatori c’erano soltanto due tifosi biancocelesti, poi il nulla. La sensazione è che sarà solo l’inizio e che l’atmosfera generale potrà solo che peggiorare.

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