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Rafa Marin punge la Lazio: “Noi siamo un grande club, domenica sarà una finale!”

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52 minuti ago

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Rafa Marin Napoli Lazio parole

Rafa Marin, difensore del Napoli, attraverso il suo profilo Instagram ha lanciato la carica in vista della sfida del Maradona contro la Lazio, rivendicando lo status di grande squadra dei partenopei: ecco le sue parole.

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Le parole di Rafa Marin in vista di Napoli Lazio

Domenica ci aspetta una finale. Sappiamo bene dove siamo e non possiamo tirarci indietro dalle nostre responsabilità. Questo è un grande club. Siamo il Napoli, siamo una squadra e dobbiamo dimostrarlo restando uniti. Tutti insieme, dando tutto per la nostra gente. Giochiamo allo Stadio Diego Armando Maradona, in casa nostra, ed è proprio lì che dobbiamo essere forti. Abbiamo perso due partite importanti e ne siamo pienamente consapevoli. Adesso è il momento di rialzarci e fare un passo avanti. Forza Napoli Sempre!”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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