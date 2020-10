Tempo di lettura: < 1 minuto

RAGGI LAZIO – Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, è intervenuta in conferenza stampa dal Campidoglio. La prima cittadina si è espressa anche sul tema degli impianti sportivi della capitale, rilanciando una possibile rivalutazione dello stadio Flaminio.

Virginia Raggi sullo stadio Flaminio

“Abbiamo fatto numerosi interventi di bonifica e messa in sicurezza, c’è un’attività di vigilanza costante ed indispensabile. Abbiamo incontrato e valutato numerose idee di progetti, da soggetti pubblici e privati per progetti sportivi e non solo. Alcune le abbiamo scartate subito, come la demolizione per un parcheggio o la costruzione di un centro commerciale. Il piano di conservazione è un atto concreto, in attesa di valutare a chi lasciare l’impianto. Molti tifosi della Lazio ci hanno scritto e contattato, e sarebbero stati contenti di vedere la squadra al Flaminio”.

Le parole dell’Assessore allo Sport, Daniele Frongia

“Non ho ricevuto interessamenti da parte della Roma. In più occasioni ho parlato con Lotito, parlando proprio del progetto. Il presidente però ci ha illustrato che il Flaminio non rientra nei piani della Lazio, non è compatibile con l’idea di sviluppo della società”.

