Tempo di lettura: < 1 minuto

FRANCO LAURO RAI – È lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Il noto volto della Rai Franco Lauro è deceduto questo pomeriggio a Roma, colto probabilmente da un infarto. Come riporta il messaggero.it, quando sono giunti i soccorsi non c’era più nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso del 58enne. Lauro è stato per anni cronista di calcio e basket commentando, in 28 anni di lavoro in Rai, sei mondiali e sei europei di calcio.

