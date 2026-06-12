Rambaudi: “Per uscire da questa situazione servono buon senso e amore”

Roberto Rambaudi, sentito in un’intervista concessa sulle onde di Radiosei, ha indicato la strada per uscire dal pantano in cui si ritrova la Lazio: la ricetta si basa sul buon senso, l’amore per i colori biancocelesti e la competenza. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla situazione della Lazio

“Per uscire da questa situazione bisogna essere bravi a fare un passo avanti ma bisogna usare il buon senso e l’amore per quello che si fa, se si ha. Una soluzione va trovata e al più presto, altrimenti si galleggia in una mezza misura che non sta bene”.

Sulla persona indicata per risollevare la Lazio

“Ora lo stato d’animo è questo, è normale dopo tanto tempo. Ripeto: serve un dialogo chiaro, trasparente e, soprattutto, costruttivo. Mettere in società un ex Lazio competente, sarebbe un valore aggiunto. Ma, anche in questo caso, servono i presupposti giusti. Deve avere dei compiti; attaccamento sì, ma anche competenza”.

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