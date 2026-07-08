Rambaudi: “Una Ferrari non va ad aria: se non puoi metterci benzina la vendi”

Dure critiche di Roberto Rambaudi nell’intervista concessa a Radiosei sulla situazione economica della Lazio e il contributo che Gennaro Gattuso riuscirà a dare alla sua squadra. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla situazione economica della Lazio e Gennaro Gattuso

“Se tu hai una Ferrari e non puoi metterci benzina, la vendi. Non ci puoi mettere l’aria. Ormai si è rotto il giocattolo. Già da diverso tempo in realtà, ma ora la frattura insanabile. Io, ripeto, non voglio che diventi normale questo galleggiare, questo anonimato. Il 12esimo posto non lo accetto a priori, non lo condivido a priori per la Lazio. Continui ad aspettarmi molto”.

Su Gattuso

“Gattuso per me è un punto interrogativo. L’ho visto far giocare bene per un tot le sue squadre e poi cambiare improvvisamente. Voglio vedere che mi dia la sua identità, al momento non credo abbia un’identità di gioco”.

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