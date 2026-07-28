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INTERVISTE

Rambaudi boccia Fullkrug: “Meglio Gimenez, ma la cosa grave è un’altra”

Published

2 ore ago

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Tifosi della Lazio Lazionews.eu

Roberto Rambaudi ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale si è soffermato principalmente sul caos che si è creato intorno alla panchina della Nazionale Italiana e sulle ultime novità di calciomercato della Lazio, bocciando l’idea Fullkrug.

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Le parole di Rambaudi, dalla Nazionale al mercato biancoceleste

“Le dimissioni di Maldini e Leonardo? Questo è un fatto molto grave, rispecchia l’incapacità di gestire certe cose, di costruire. Normale, per la professionalità e la coerenza che hanno, che si dimettessero. Non si doveva arrivare a questo punto, questo è grave. Dal momento in cui la Federazione sceglie Maldini e Leonardo, loro dovrebbero avere carta bianca sulla scelta del CT.”

Sulla Lazio

“Fullkrug? A me non piace, Gimenez per me sarebbe più indicato. Poi dipende sempre da cosa vuole l’allenatore dal suo attaccante.

La cosa grave è che la Lazio debba galleggiare in acque anonime, bisogna trovare una soluzione, non può diventare questa la normalità. Sei la Lazio. Ad ogni modo, anche se ci fossero i soldi, con questo modus operandi, non so quanto cambierebbe.”

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