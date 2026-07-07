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Rambaudi: “Comuzzo? Mi piace. Tavares può essere un fattore”
In un’intervista ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato le ultime voci di calciomercato sulla Lazio, soffermandosi in particolare sul possibile arrivo di Comuzzo dalla Fiorentina e sull’eventuale cessione di Nuno Tavares al Porto. Ecco le sue parole.
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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Comuzzo e Nuno Tavares
“Comuzzo? L’ho commentato in Under 21, mi piace. Giovane il giusto, può e deve migliorare tanto. L’accoppiata Comuzzo-Provstgaard la reputo buona, poi dipende da chi hanno vicino. Se vuoi puntare su questo giocatore, ci può stare: è attento, sa riconoscere il momento ed essere umile capendo i propri limiti; assomiglia sotto questi aspetti al danese. Ragazzo serio, un professionista. Non è un braccetto secondo me, è un finto lento. Sa quando rompere la linea, nell’uno contro uno va a prendere l’avversario. Poi difensori veloci come Gila non ce ne sono, è forte. Comuzzo e Provstgaard sono due ottimi giocatori. Coppola o Comuzzo? Io preferisco il secondo”.
Su Nuno Tavares
“Il Porto su Tavares Per il modo di giocare in modo offensivo, mi piace molto; se lo sfrutti in una certa maniera, è un fattore. Poi ha dei limiti a livello di concentrazione, deve migliorarsi. In questa situazione economica, se danno 20 milioni, la Lazio lo cederà. Per me dipende anche da cosa chiede Gattuso”.
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