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INTERVISTE

Rambaudi: “Della conferenza di Lotito non ce ne importa nulla”

Published

3 ore ago

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Claudio Lotito

Roberto Rambaudi ha rilasciato un’intervista a Radiosei incentrata sulla conferenza stampa che Lotito ha programmato per le 19 di stasera, 20 luglio, a Reggio Calabria, nella quale ha anticipato che parlerà di Lazio, Reggina e calciomercato.

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L’intervista di Rambaudi sulla conferenza stampa di Lotito

“Della conferenza di Lotito a Reggio Calabria non ci può interessare di meno. L’amichevole di oggi con la Primavera può dare qualche indicazione”.

Rambaudi sul Mondiale concluso

“Chi prenderei di questo Mondiale? Se Gattuso gioca con i tre davanti, ci sono diversi calciatori anche da scoprire nelle formazioni come quella del Capo Verde; inoltre mi è piaciuto il talentino del Messico, Mora”.

“La mia formazione del Mondiale? Direi un 4-3-3: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Upamecano, Cucurella; Odegaard, Rodri, Rice; Messi, Haaland, Mbappè”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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