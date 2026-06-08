Rambaudi: “Contestazione? Lotito capisca che questa guerra non fa bene a nessuno”

Roberto Rambaudi ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha analizzato la situazione della Lazio soffermandosi in particolare sulla contestazione da parte del tifo organizzato annunciata anche per la prossima stagione.

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Le parole di Rambaudi sul clima in casa Lazio

Sulla contestazione

“Il presidente deve capire che questa ‘guerra’ non fa bene a nessuno. Non riesco a comprendere questo muro contro muro di Lotito, è una cosa assurda. Sapevamo già tutto, non credo che ci sia da stupirsi. Anche Gattuso è arrivato consapevole della situazione. Giocare col pubblico può aiutare, dare entusiasmo. Non comprendo perché non si lavori per trovare una soluzione, perché non c’è la volontà di fare un passo in avanti”.

Questo incide questo clima sul mercato in entrata?

“Se ho la possibilità di scelta, non scelgo questa situazione. Ecco, l’obiettivo dell’allenatore e della squadra deve essere quello di far cambiare idea, di portare gente”.

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