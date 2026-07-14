Rambaudi: “Dobbiamo scindere società e campo o crolla il castello”

In un’intervista concessa ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi si è espresso sull’acquisto di Doekhi, ormai a un passo dall’essere annunciato dalla Lazio, e sull’importanza di mantenere ben separato quello che succede in campo agli ordini di Gattuso e tutto ciò che che riguarda la società. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: QUI FORMELLO – Ritiro giorno 2: conclusa la seduta mattutina (VIDEO)

Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla Lazio e sull’acquisto di Doekhi

“Dobbiamo scindere società e campo. Se le mettiamo insieme, crolla tutto il castello. Come dice il presidente: ‘Gli obiettivi non si dichiarano, si conquistano’. Quindi io voglio vedere questo. Voglio vederlo dal direttore e dall’allenatore”.

Su Doekhi

“Doekhi? Non credo che abbia giocato sempre e solo a tre. Di base comunque si prenderanno questi profili. Accettiamo ciò che arriva, non si può fare diversamente: bisogna essere coerenti e realisti. La situazione è questa, lo sappiamo, è grave, il giocattolo si è rotto, ma ora dobbiamo vedere il campo: sei alla Lazio, va rispettata la maglia, vanno rispettati i tifosi. Io valuterò il lavoro dei professionisti, per capire se sono all’altezza di questa piazza. Non mi aspetto che arrivino qui a vivacchiare. L’obiettivo deve essere quello di costruire una squadra con identità, gioco, che trasmetta passione”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP