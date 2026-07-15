Rambaudi: “Il centrocampo è buono, da Gattuso pretendo molto”

Durante la solita intervista ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato della nuova formazione della Lazio con Gattuso come allenatore. Ecco le sue parole:

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Rambaudi sulla formazione della Lazio e su Gattuso

Rambaudi sulla formazione

“4-2-3-1? Bisogna avere equilibrio, difendere e attaccare. Con Taylor e Rovella è un centrocampo che mi soddisfa, a livello di tecnico, di corsa; mi piace l’idea. Przyborek trequarti? Aspettiamo, è un 2007, potrebbe fare bene lì. La parola ‘progetto’ in Italia è per poche squadre e alla Lazio, specialmente chi è appena arrivato, deve guardare il ‘qui’ e ‘ora’”.

Rambaudi su Gattuso

“Pretendo molto da Gattuso, ha scelto di venire qui, ha accettato tutto e lo ha sottolineato più volte anche lui. Ok l’elmetto, ma mettiamo la situazione su un piano diverso: il bel gioco, l’identità”.

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