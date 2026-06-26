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INTERVISTE

Rambaudi: “Non voglio vivacchiare al 12° posto, voglio una squadra con testa e visione”

Published

6 ore ago

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Rambaudi intervista Gattuso Lazio squadra

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della squadra che la società dovrà mettere nella mani di Gattuso, una squadra con testa e visione e che non vivacchi al dodicesimo posto. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla Lazio

“Vicino a Provstgaard metterei uno col piede destro, poi dipende da come vuole giocare Gattuso, difesa alta scappando all’indietro o con un blocco, rubare palla e ripartire. Non so quindi che tipo di giocatore ci voglia al suo fianco, ma dovrà possedere le caratteristiche che vuole il tecnico. Devi prendere calciatori che conosci, nei quali intravedere qualità e prospettiva”.

Rambaudi sulla squadra che dovrà avere Gattuso

Quest’anno sarà molto sulla fiducia, visti i cambi che ci saranno in rosa. In questo momento il giudizio generale sulla squadra è pessimista ma Provstgaard per me è un buon giocatore, un difensore forte; prima di tutto ha voglia di arrivare, di essere protagonista, è un leader nel suo reparto, fa le cose da giocatore esperto, fa cose semplici e quando riconosce i suoi limiti non esagera. E per me ha ancora margini di miglioramento. Tatticamente è intelligente e fisicamente pronto. Mi aspetto costruiscano una squadra con testa, idee e visione, per poter mettere su una squadra viva e che giochi bene a calcio. Non voglio vivacchiare al dodicesimo posto”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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