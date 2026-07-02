Rambaudi: “Spero che queste manifestazioni portino cambiamenti. Non si può più vivacchiare”

Roberto Rambaudi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha parlato della gestione della Lazio da parte del presidente Lotito e della manifestazione da parte dei tifosi che andrà in scena tra poche ore.

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Le parole di Rambaudi sulla manifestazione e la gestione della Lazio

“I tifosi vogliono sognare, il popolo laziale ha voglia di stare unito e ha voglia di portare questa unione allo stadio, per vivere le partite ed emozionarsi insieme. È questo che sta mancando negli ultimi tempi, ormai da troppo tempo, ed è questo che desiderano. Spero vivamente che queste manifestazioni possano portare a qualche cambiamento. Non possiamo permettere che questa situazione diventi la normalità, non si può più vivacchiare. Serve un cambio di passo.”

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