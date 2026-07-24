Rambaudi su Gimenez: “Deve tornare a credere in se stesso, ma per me ottimo giocatore”

Roberto Rambaudi ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha analizzato l’obiettivo di mercato della Lazio Santiago Gimenez.

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Il pensiero di Rambaudi su Gimenez

Sulla tenuta fisica

“La caviglia di Gimenez? Dobbiamo capire cos’ha realmente, se dopo lo scorso stop di cinque mesi, quella dei Mondiali è o meno una ricaduta. Se il ragazzo dovesse accettare il trasferimento, immagino che la società farà le dovute considerazioni sulla sua forma fisica.”

Le caratteristiche e la voglia di riscatto

“A me piace molto. Con lui c’è l’attacco alla profondità, ha un terzo tempo ottimo sia di testa che di piede; la porta a Milano l’ha vista poco rispetto ai numeri che aveva registrato prima, quindi credo conti molto anche l’aspetto mentale, deve tornare a credere in se stesso. Per me è un ottimo giocatore, un grande attaccante. Il fatto che abbia fallito al Milan può essere utile, può essere uno stimolo per lui per riscattarsi.”

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