Rambaudi: “Lotito deve fare un aumento di capitale”

L’ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi è tornato a parlare ai microfoni di Radiosei in merito alla delicata situazione del club biancoceleste, con un invito diretto al presidente Lotito.

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L’invito di Rambaudi al presidente Lotito.

“Che si faccia un aumento di capitale. Prima di iniziare vanno sistemate le cose, va capita la gravità della situazione. C’è bisogno di rimettere le cose al loro posto e iniziare un percorso in maniera costruttiva. Tutto dipende da Lotito.

La Lazio è caduta nell’anonimato e non deve passare il messaggio che sia normale. Serve mettere un punto e andare a capo, così non si va avanti. Bisogna consegnare all’ambiente entusiasmo ed appartenenza”.

Rambaudi su Gila.

“Gila? Anche se dovesse rimanere, continueranno ad esserci critiche, polemiche e depressione. Non mi cambia molto se resta o meno. Chiaro che a livello tecnico lo spagnolo sposta, ma con questo clima non mi fa la differenza”.

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