Rambaudi: “Il giocattolo Lazio si è rotto. Rapporto inesistente e danno sociale”

Roberto Rambaudi, nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del momento della Lazio e dei numeri davvero ridotti degli abbonati. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla Lazio

“I 2.000 abbonati? Il giocattolo si è rotto, il rapporto è rovinato. E questo è il risultato. Questo è un modo per manifestare la delusione, il rapporto che non c’è, le ambizioni che mancano. È una sorta di referendum, a cui la risposta è stata ‘no. Le strade sono sempre due: o cedere o lavorare con umiltà per portare la società sulla strada giusta, con persone che hanno competenza, appartenenza e conoscenza. Credo che, politicamente parlando, qualcuno dovrebbe capire che questo è un danno sociale. Non è pensabile andare avanti così”.

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