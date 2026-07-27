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Rambaudi: “Contro il Civita Castellana non ho visto niente di straordinario, aspettiamo e vediamo”

Published

2 ore ago

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Rambaudi intervista Lazio Flaminia Civita Castellana amichevole

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato dell’amichevole della Lazio vinta contro il Flaminia Civita Castellana per 6-0 e della prova di Rovella e Taylor: ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Lazio Flaminia Civita Castellana

“La partita di ieri è stata un allenamento chiaramente, contro una squadra di Serie D che ha dei buoni giocatori ma per la categoria. Ho visto una Lazio che vuole attuare certi principi di gioco, che sono chiari e molto comuni. Nei test più importanti voglio vedere equilibrio nelle due fasi. Ieri non ho visto niente di straordinario, è stato un buon allenamento. Aspettiamo e vediamo. Bene Rovella, Taylor è intelligente tatticamente e si adatta”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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