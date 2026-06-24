Rambaudi: “Clausola del 12° posto? Umiliante, la società non crede in Gattuso”

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, tra i vari temi ha parlato della particolare clausola del 12° posto inserita nel contratto di Gattuso e del mercato della Lazio: ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla Lazio

Rambaudi sulla clausola del 12o posto nel contratto di Gattuso

“Io, allenatore della Lazio, non accetto. Galleggiare in questo anonimato non è giusto. Pensare di dover restare a metà classifica è umiliante. Questa condizione contrattuale è un autogol pazzesco, sembra che sia la società la prima a non crederci. Per il resto, va guardato il percorso. Io non penso al mercato, al saldo zero, al blocco dello scorso anno: io voglio giudicare quello che vedo, che deve essere all’altezza di un club come la Lazio”.

Rambaudi sugli obiettivi

“Sia nel bene che nel male, non voglio escludere nessuno dalle valutazioni. Neanche il tecnico. Il risultato è casuale, la prestazione no. L’obiettivo primario è il solito: capire se andare avanti bene o fare un passo indietro. Con competenza e attaccamento. Poi servirà essere visionario, per cercare profili e sistemi utili alla causa”.



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