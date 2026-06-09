Rambaudi: “Il tifoso non fa una ripicca, vuole sognare”

Durante il consueto appuntamento del mattino davanti ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato in un‘intervista degli interessamenti della Lazio per Gimenez e Chiarodia, nonché della continua contestazione dei tifosi e del probabile ritorno di Roberto Mancini in Nazionale. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulle voci di Gimenez e Chiarodia alla Lazio

“A me Gimenez piace, è vero che ha fatto male ma intravedo in lui delle qualità importanti per poter fare bene. Sarebbe un acquisto funzionale e importante per la Lazio”.

Sulla contestazione dei tifosi

“Credo che Gattuso debba capire bene lo spogliatoio. In primis io parlerei con il presidente per provare a convincerlo ad andare incontro alla tifoseria. Il tifoso non sta facendo una ripicca, il calcio è fatto di sogni ed è giusto che il tifoso voglia sognare“.

Sul ritorno di Mancini in Nazionale

“Come persona, amico, collega, sono contento ma staccandomi da questa posizione è una scelta che non mi convince“.

Su Chiarodia

“Assurdo che alcuni di questi ragazzi giochino all’esterno e non in Italia. Ad ogni modo per me lui è forte e può crescere tanto; è chiaro che può andare incontro a delle difficoltà, ma sarebbe utile strutturare una squadra con il Chiarodia e il Romagnoli di turno. A me lui piace, deve crescere chiaramente in tante cose ma con Provstgaard lo vedrei bene”.

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