Rambaudi: “E’ una roba da pazzi. La mossa Peruzzi non basta”

Nel consueto appuntamento mattutino con l’intervista sulle onde di Radiosei, l’ex calciatore Roberto Rambaudi ha commentato le notizie recenti relative alla Lazio, tra il ridimensionamento delle ambizioni della squadra, il caso Gothberg e il riavvicinamento in società di Angelo Peruzzi. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Zaniolo – Lazio, le ragioni del sogno irrealizzabile

Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla Lazio, il caso Gothberg e il riavvicinamento di Peruzzi

“Non ci si deve adeguare a questa situazione. Proporre il rinnovo al raggiungimento del dodicesimo posto, alla Lazio, è roba da pazzi. Capisco il settimo o ottavo posto, per migliorare quanto fatto negli ultimi due anni, ma così arriva un messaggio sbagliatissimo”.

Sul caso Gothberg

“Caso Gothberg? Qui vengono fuori tutti i limiti. Io eticamente devo supportarti, questa è la base dei rapporti lavorativi ma soprattutto umani. Io capisco che tutti hanno degli interessi, ma c’è la questione etica che va messa davanti a tutto”.

Su Peruzzi

“La cosa grave è che in questo momento ascoltiamo diverse notizie che riguardano le altre squadre, di noi si parla solo con l’obiettivo di galleggiare. Servono persone che sappiano, che abbiano competenze. Al momento questi requisiti non ci sono. Anche la mossa Peruzzi non basta. Può essere un inizio, per cominciare a sistemare”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP