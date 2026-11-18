Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento della Lazio, tra il calendario dei prossimi impegni, le insidie della sfida contro il Lecce e i diversi infortuni che stanno condizionando la squadra biancoceleste. Ecco le sue parole.

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Le parole di Roberto Rambaudi nell’intervista su Lazio Lecce

“La partita con i salentini determinerà se questa squadra è pronta o meno per lottare fino alla fine per i posti Champions. Giochi col Lecce ma ti mancano giocatori importanti, quindi nelle difficoltà che ci sono ora e che ci saranno anche più avanti, vedremo se questa squadra ha la qualità per sopperire alle assenze“.

“Queste tre partite saranno uno spartiacque, questa in particolare è quella che mi dice se la squadra ha tenuto l’interruttore acceso, se la qualità delle alternative può sopperire alle defezioni. Deve essere un test stimolante per la Lazio“.

Le parole di Rambaudi riguardo gli infortunati

“Secondo me Frattesi non è mai stato in dubbio per sabato. Ha preso una botta e ha fatto per scrupolo gli accertamenti. Era normale precauzione andare a casa e recuperare. Credo che la qualità delle assenze si farà sentire. Sentirai la mancanza di Sutalo, Tavares e Zaccagni ma sopperirai con altre cose, con altre soluzioni. Gara difficile col Lecce ma nonostante le defezioni hai le potenzialità per vincerla“.

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