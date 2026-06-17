Rambaudi: “Lotito sta mancando di rispetto ai tifosi e ai calciatori. Cosa c’entra la Reggina?”

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del momento di difficoltà che sta vivendo la Lazio, delle voci che vogliono Lotito vicino ad acquistare la Reggina e del valore della squadra.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla Lazio

Rambaudi su Lotito e la Reggina

“Quello della Reggina è l’ennesimo problema da aggiungere a quelli del momento. Il meno grande, ma comunque un altro problema. Se non hai soldi per mangiare, non puoi pensare di comprarti un vestito di marca. Invece di sistemare le cose, si complicano: è il momento adatto per fare questo? Si aggiunge un problema ai problemi anche se, ripeto, è un problema minimo”.

Rambaudi sul rispetto che manca e la squadra

“Io credo che ci voglia rispetto e mi sembra che in questo momento stia mancando. Non dichiarando un progetto, una determinata programmazione, manchi di rispetto alla tua gente e anche ai tuoi giocatori. Questa squadra ha un valore tecnico superiore alla metà della classifica, c’è una base. Ma se sei in difficoltà e non puoi spendere per questa rosa, non dovresti pensare alla Reggina. Visto che si stanno facendo i conti della serva per la Lazio, spendere per la Reggina è una mancanza di rispetto“.

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