Rambaudi: “Ulteriore passo avanti della Lazio, vi dico qual è l’unico neo”

L’ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi ha commentato ai microfoni di Radiosei il match dei biancocelesti contro il Milan: dalle scelte di Gattuso alla prestazione di Pinamonti.

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Le parole di Rambaudi sul match di sabato fra Lazio e Milan.

“Credo che la Lazio abbia fatto un ulteriore passo in avanti. Atteggiamento giusto, interpretazione, dominio, passaggi chiave, ritmo: nel primo tempo contro il Milan c’è tutto. La Lazio ha speso tanto nei primi 45′, al rientro dall’intervallo ci può essere un calo, anche perché l’avversario deve reagire, soprattutto il Milan.

Di positivo c’è tanto in questa gara. Forse l’unico neo è al momento delle sostituzione, senza nulla dire a Gattuso a cui faccio solo complimenti; forse sono state fatte troppo presto, avrei aspettato un’altra decina di minuti”.

Rambaudi su Pinamonti.

“Pinamonti? Questa non era la sua partita, poi ancora non è in condizione, ma questo è un giocatore che alla Lazio farà molto comodo”.

Rambaudi sul campionato.

“Tolta l’Inter, questo mi sembra un campionato molto equlibrato. Dopo l’Inter metto il Como. La Juventus oggi è una delusione, acquisti sbagliati, soprattutto lì davanti”.

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