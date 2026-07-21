Rambaudi: “Lotito venderà la Lazio”

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la conferenza stampa di Lotito in quel di Reggio Calabria, arrivando a sostenere che il presidente biancoceleste venderà la Lazio.

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Le parole di Roberto Rambaudi su Lotito, protagonista della conferenza stampa al Granillo

“Lotito è uno showman. Presentazione non sobria e ‘infelice’. Casa sua è la Lazio e se non riesce a casa sua ad avere un certo rapporto, portando motivazioni, entusiasmo e rispetto, e ci riesce nella sua seconda casa, la Reggina, significa che il giocattolo qui non si è solo rotto, si è frantumato.

È incredibile fare certe affermazioni, quando poi non riesci a mantenerle nella tua ‘casa principale’: dice a Reggio di non voler vivacchiare e qui vivacchia. Secondo me Lotito è arrivato al capolinea, venderà. Questo non è un fatto solo sportivo, è sociale. Credo che anche la presentazione di ieri abbia messo un grande carico sul clima che c’era. Va a Reggio a parlare di valori e di sfida sportiva: a Roma la sfida qual è? Scontarrsi con tutti? Diamogli tutti i meriti che ha avuto, però basta. Non è arrivato alla frutta, bensì al conto”.

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