INTERVISTE
Rambaudi: “Manifestazione? Se Lotito fosse stato una persona diversa, avrebbe capito”
Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha detto la sua sulla grande manifestazione organizzata dai tifosi della Lazio per protestare contro il presidente Lotito: ecco le sue parole.
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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla manifestazione dei tifosi della Lazio
“Questo mi trasmettono. Niente atti esasperati, solo voglia di stare assieme. Stare insieme per condividere l’amore per la Lazio, con persone che la vedono alla stessa maniera, è una cosa bellissima. Cosa potrebbe cambiare con queste iniziative? Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire.
Queste manifestazioni, questi atti d’amore, queste dimostrazioni, servono a far capire che si vuole andare in una certa direzione. Chi decide non può far finta di niente. Questa una situazione non riguarda solo una decina di persone, è una faccenda popolare. Non si può far finta di niente. Il messaggio grande che arriva è quello del senso di appartenenza. Se il presidente fosse stato una persona diversa, avrebbe capito“.
Redazione Lazionews.eu
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