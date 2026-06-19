Rambaudi: “Gattuso deve proporre calcio e fare 60-70 gol”

Nella consueta intervista ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore Roberto Rambaudi ha commentato quello che potrebbe essere il futuro modo di giocare di Gennaro Gattuso: ecco le sue parole sul modulo e suoi ruoli in campo.

LEGGI ANCHE: Zoff: “Protti era un bravo ragazzo, mi è rimasto nel cuore”

Le parole di Rambaudi nell’intervista sui moduli e i ruoli scelti da Gattuso

“4-2-3-1 di Gattuso? Dipende da come vuoi giocare. La mia idea di 4-2-3-1 è allargare la squadra avversaria, avere due esterni che giocano sulla linea laterale e un trequarti che si deve buttare senza palla, quindi deve essere bravo, intelligente; il centravanti deve attaccare l’ultima parte di campo. Taylor trequarti? Per come lo intendo io il ruolo, no. Però tutto si può fare, soprattutto in quella posizione. Per me lui deve essere uno dei due a metà campo, lui e Rovella davanti alla difesa”.

Sulla filosofia di gioco

“L’obiettivo di un allenatore per me è cercare di fare 60-70 gol che garantiscono di lottare per determinati obiettivi. Un tecnico si deve chiedere come può arrivare a questa cifra. Non devo pensare solo a non subire, il primo obiettivo deve essere segnare. Ad oggi però sappiamo poco su come gioca Gattuso. Devi proporre calcio, creare una decina di palle-gol a partita. Poi un attaccante bravo ne concretizza tre o quarto, in alternativa devo trovare altri soluzioni”.

Redazione Lazionews.eu

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP