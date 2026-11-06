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INTERVISTE

Rambaudi: “Ecco chi metterei al posto di Zaccagni contro il Napoli”

Published

2 ore ago

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Rambaudi Intervista Napoli Lazio Zaccagni

Roberto Rambaudi, intervenuto a Radiosei, ha parlato dell’imminente sfida di domenica che vede la Lazio affrontare il Napoli in trasferta, dicendo la sua sulla formazione da schierare e come sostituire il capitano Mattia Zaccagni. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Napoli Lazio

“Io penso che Allegri giocherà con gli stessi di mercoledì, al netto poi di tutte le defezioni; quindi mi aspetto De Bruyne sotto alla punta. Non so se ha gli uomini per cambiare ma potrebbe non far giocare lì Politano con Tavares, magari passerà alla difesa a 4”.

Dele-Bashiru alto a sinistra è un’opzione da tenere in considerazione; lui lì con Taylor vicino. Dele-Bashiru si accentra, quindi libera la zona per Tavares, poi si può alternare con Taylor. Per me è un’idea che si può tenere in considerazione. A meno che non vedi bene Cancellieri negli allenamenti. Ma comunque per sfruttare l’adrenalina del gol-vittoria di Pinamonti, la cosa più ‘facile’ è mettere Noslin a sinistra”.

“Ai partenopei dobbiamo fargli fare ciò che sanno fare meno bene, ossia difendersi nella loro metà campo. E poi tenerli lontani dalla nostra porta. Devi portarli a rincorrere, cosa che non sanno fare bene. Servirebbe un gol subito per smontarli”.

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