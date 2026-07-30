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INTERVISTE

Rambaudi: “Gattuso non scommette su Tavares. Pedraza terzino affidabile”

Published

2 ore ago

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Rambaudi intervista Nuno Tavares

Nuno Tavares rimane uno dei nomi caldi in uscita per la Lazio che non è mai riuscita a valorizzarlo fino in fondo, di questo e non solo ha parlato il tecnico Roberto Rambaudi nella sua ultima intervista per Radiosei.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Tavares

“Situazione Gattuso-Tavares? Il giocatore palesa carenze caratteriali nel dimostrare e questo non sta bene al tecnico immagino, poi credo che Gattuso non abbia voglia di scommettere e stare dietro ad un calciatore con tanti alti e bassi. È una sconfitta se va via senza dimostrare, sconfitta del calciatore e dello staff tecnico. Ha un potenziale enorme, ma anche limiti caratteriali. Sarri si pensava avesse trovato la chiave giusta, così come Baroni. Ma Tavares resta un grande punto interrogativo, non a livello tecnico perché in quel caso conosciamo le sue indubbie qualità”.

Rambaudi su Pedraza

Pedraza titolare? Parliamo di un terzino diligente, attento, che fa il suo compitino; l’ho visto poco fino ad ora, però l’indicazione che mi ha dato è questa. È esperto, affidabile. La Reggina ha effettuato 11 acquisti? Per la categoria è come la Juventus, tanti vogliono andare lì. Qui a Roma la situazione è diversa, l’entusiasmo anche. Difficile che ora la Lazio rappresenti la prima scelta di qualcuno. Qui il giocattolo si è rotto, è finita”.

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