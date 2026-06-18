Rambaudi: “Motta parte avanti rispetto a Mandas”

L’ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei ha analizzato la situazione dei portieri biancocelesti.

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L’opinione di Rambaudi sui portieri della Lazio: Provedel.

“Provedel alla Lazio ha dato molto, è un portiere affidabile. Ora comunque non è questo il problema. Ci sono cicli che finiscono, il suo è finito. Si punterà su Mandas e Motta, ma soprattutto si deve puntare su una strategia chiara. Va via un calciatore che ha dato, che si è fatto conoscere, che ha dato sicurezza specialmente con Sarri, ha ottime qualità tecniche e poi ricordiamo il suo gol in Champions”.

Le parole di Rambaudi su Mandas e Motta.

“Mandas e Motta sono due portieri che possono farsi concorrenza, poi in allenamento dimostreranno chi è il titolare. Essere in competizione tra i pali può essere un valore in più per la squadra. Sono due portieri che hanno qualità e che devono crescere. Secondo me parte in vantaggio Motta per considerazione del momento”.

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