Rambaudi su Protti: “Quando si perde un amico la sofferenza è tanta”

In un’intervista a Radiosei, Roberto Rambaudi ha ricordato Igor Protti, scomparso ieri, all’età di 58 anni, dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. Ecco le sue parole dopo la morte dell’amico.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista in ricordo di Igor Protti, scomparso ieri

“Sono molto addolorato. Purtroppo la brutta notizia era dell’aria, stava soffrendo. Perdiamo un ragazzo semplice, umile, che è arrivato ad alti livelli conquistandosi tutto, categoria dopo categoria. Avevamo molto legato, ultimamente ci siamo persi di vista ma a Roma avevamo legato anche fuori dal campo, con le nostre famiglie. Quando si perde un amico, una persona cara, la sofferenza è tanta. Io mi ricordo di lui le cose belle, su tutte il gol che abbiamo fatto al derby, dico ‘abbiamo’ perché è stata una compartecipazione”.

Sul legame instaurato

“Quando è arrivato a Roma gli siamo stati vicini perché non si è ambientato subito, poi invece si è ambientato alla grande, la Lazio gli è entrata dentro. E quando superi certe difficoltà iniziali ti leghi ancora di più, è successo anche a me. Lui si voleva conquistare le cose in campo, col sacrificio. Quando Sacchi gli disse che non era adatto alla categorie, lui ha lavorato con umiltà e ha dimostrato poi di essere adatto. Puoi essere preparato quanto vuoi ma il dolore è tanto. Ai più giovani, per farglielo conoscere, direi che era famelico, aveva tanta voglia di migliorarsi e grandi doti dentro l’area di rigore. Lui viveva per il gol e ci credeva sempre, molto tignoso”.

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