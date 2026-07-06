Rambaudi: “Amichevoli? Vi dico perché questa scelta ci può stare”

L’ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Radiosei in merito al ritiro estivo dei biancocelesti, presentato nelle ultime ore.

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Le parole di Rambaudi sul ritiro estivo della Lazio.

“Amichevoli? La Lazio dovrà mettere dentro 4-5 giocatori, quindi ci può stare questo programma; queste sfide possono servire per mettere fiducia, nozioni, principi di gioco. Ciò non toglie che possono metterti in difficoltà anche queste squadre. Non muoverei critiche su questo, immagino che l’allenatore ha voluto queste gare per dare ritmo e fiducia nei risultati, con impegni più o meno in crescendo a livello di difficoltà. Serviranno per prendere sicurezza. Il mister vuole dare fiducia e mettere in campo alcuni meccanismi”.

Rambaudi sugli allenamenti a porte aperte.

“A me piacerebbe vedere come Gattuso imposta il lavoro, con quale qualità, con quale dialogo. Da come uno parla e si approccia, si capisce se è un allenatore di livello o meno. E non parlo solo di lui, parlo in generale ovviamente. Porte aperte nella seconda fase del ritiro? Qualcuno penso che andrà agli allenamenti, per l’amore verso la squadra non riesce a non essere presente”.

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