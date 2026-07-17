Rambaudi: “lavorare a queste temperature è dura, ma il ritiro forma il gruppo”

Roberto Rambaudi ha concesso un’intervista a Radiosei per commentare l’inizio del ritiro della Lazio a Formello, agli ordini di Gennaro Gattuso.

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L’intervista a Rambaudi sul ritiro della Lazio a Formello

“Lavorare con queste temperature è dura, i recuperi sono importanti. Chiaro che ti alleni nelle ore migliori, anche se queste sono giornate caldissime. Un ritiro qui ti porta ad una ripetitività che può dare la nausea. Il ritiro serve per la preparazione, ma è utile anche per creare un gruppo, lontano dalla routine di tutto l’anno, quindi diverse situazioni vanno valutate bene”.

“Non lavorare con la rosa definitiva è un problema, è chiaro che sarebbe meglio avere la squadra al completo. Credo che si debba fare quanto prima tutto ciò che si vuole fare sul mercato, soprattutto vista la situazione e l’allenatore nuovo. Questo ti porterebbe a formare un gruppo in campo e fuori”.

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