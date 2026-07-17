INTERVISTE
Rambaudi: “lavorare a queste temperature è dura, ma il ritiro forma il gruppo”
Roberto Rambaudi ha concesso un’intervista a Radiosei per commentare l’inizio del ritiro della Lazio a Formello, agli ordini di Gennaro Gattuso.
Leggi anche: “Qui Formello – ritiro giorno 5. Assente Cancellieri, Pellegrini è invece presente“
L’intervista a Rambaudi sul ritiro della Lazio a Formello
“Lavorare con queste temperature è dura, i recuperi sono importanti. Chiaro che ti alleni nelle ore migliori, anche se queste sono giornate caldissime. Un ritiro qui ti porta ad una ripetitività che può dare la nausea. Il ritiro serve per la preparazione, ma è utile anche per creare un gruppo, lontano dalla routine di tutto l’anno, quindi diverse situazioni vanno valutate bene”.
“Non lavorare con la rosa definitiva è un problema, è chiaro che sarebbe meglio avere la squadra al completo. Credo che si debba fare quanto prima tutto ciò che si vuole fare sul mercato, soprattutto vista la situazione e l’allenatore nuovo. Questo ti porterebbe a formare un gruppo in campo e fuori”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Diogo Leite resta sullo sfondo ma contatti poco proficui con la Lazio
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Lazio – Sergi Dominguez sempre più in salita: ora la Dinamo fa muro
-
NOTIZIE1 giorno ago
Ritiro Lazio, programmata una grigliata per unire il gruppo
-
NOTIZIE36 minuti ago
Il Frosinone continua a seguire Artistico, arriverà un’offerta?