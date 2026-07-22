Rambaudi: “Romagnoli ha molte offerte, il suo rapporto con la Lazio è terminato”

Durante la solita intervista ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi, ha parlato della trattativa fra Alessio Romagnoli e l’Al-Sadd e delle prime amichevoli estive. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Rambaudi su Romagnoli e sulle amichevoli

Rambaudi su Romagnoli e l’Al-Sadd

“Nel calcio, come nella vita, non si può mai sapere. Ci sono situazioni che non si concretizzano, poi magari l’allenatore ti chiede di rimanere e tutto può cambiare. Io credo che sia finita, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Parliamo di un calciatore che può ancora fare bene. Poi bisogna vedere come si mette Lotito. Romagnoli ha mercato, diverse squadre potrebbero inserirlo nelle rotazioni per le tre competizioni. Non so come può andare a finire. Il rapporto Romagnoli-Lazio credo sia terminato ma tante faccende devono combaciare per i saluti del giocatore. Io comunque penso avrà delle richieste”.

Rambaudi sulle amichevoli estive

“Le amichevoli servono per confermare quello che vedi durante gli allenamenti. Ratkov è un giocatore normalissimo, per ciò che abbiamo notato se ne trovano tanti così anche nelle categorie minori. Poi può esser utile in certi contesti, se migliora, se vuole dimostrare. Dia trequartista? Non è un trequarti vero e proprio, dipende poi da cosa vuole l’allenatore in quel ruolo. Lui è una seconda”.

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