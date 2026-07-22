INTERVISTE
Rambaudi: “Romagnoli ha molte offerte, il suo rapporto con la Lazio è terminato”
Durante la solita intervista ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi, ha parlato della trattativa fra Alessio Romagnoli e l’Al-Sadd e delle prime amichevoli estive. Ecco le sue parole:
Leggi anche: La risposta di Bisignani ad un tifoso: “Lotito? Uomo in fuga in crescente posizione di isolamento”
L’intervista di Rambaudi su Romagnoli e sulle amichevoli
Rambaudi su Romagnoli e l’Al-Sadd
“Nel calcio, come nella vita, non si può mai sapere. Ci sono situazioni che non si concretizzano, poi magari l’allenatore ti chiede di rimanere e tutto può cambiare. Io credo che sia finita, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Parliamo di un calciatore che può ancora fare bene. Poi bisogna vedere come si mette Lotito. Romagnoli ha mercato, diverse squadre potrebbero inserirlo nelle rotazioni per le tre competizioni. Non so come può andare a finire. Il rapporto Romagnoli-Lazio credo sia terminato ma tante faccende devono combaciare per i saluti del giocatore. Io comunque penso avrà delle richieste”.
Rambaudi sulle amichevoli estive
“Le amichevoli servono per confermare quello che vedi durante gli allenamenti. Ratkov è un giocatore normalissimo, per ciò che abbiamo notato se ne trovano tanti così anche nelle categorie minori. Poi può esser utile in certi contesti, se migliora, se vuole dimostrare. Dia trequartista? Non è un trequarti vero e proprio, dipende poi da cosa vuole l’allenatore in quel ruolo. Lui è una seconda”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO4 ore ago
Romagnoli – Al Sadd, giocatore ed entourage valutano azioni legali
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Sergi Dominguez messo in stand by: gli ultimi sviluppi
-
NOTIZIE1 giorno ago
Oggi termina la prelazione: abbonamenti a picco, meno di 2000 tessere vendute
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Piccoli in orbita Lazio, ma Kean potrebbe cambiare i piani