Rambaudi: “Scontro Gattuso-Taylor? E’ un campanello d’allarma da monitorare”

Roberto Rambaudi, intervenuto in un’intervista sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del confronto-scontro tra Gattuso e Taylor e di come il tecnico biancoceleste ha gestito questo momento: ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sullo scontro tra Gattuso e Taylor

“Cose che possono capitare, ci può stare l’esclusione momentanea del giocatore e a seguire il chiarimento. Poi dipende se il ragazzo continuerà a fare certi gesti, ma credo sia un caso isolato, non mi sembra un tipo avvezzo a fare queste cose. Parliamo di un episodio isolato che non ha a che vedere con il mercato. Questo fa capire che non c’è felicità nel vivere tutti i giorni la Lazio, sappiamo la situazione, la mancanza dei tifosi e quella di ambizioni, quindi qualcuno ne può risentire. Anche il caldo può incidere, magari per l’insofferenza che crea.

In questo contesto anomalo che vive la società, incide un po’ tutto. Poi, se vogliamo essere ‘maligni’, possiamo chiederci se con Sarri avrebbe reagito così, se apprezza la proposta di Gattuso. Tuttavia credo sia un campanellino d’allarme, gestito bene dall’allenatore ma da monitorare nei prossimi atteggiamenti del giocatore. Taylor è un ottimo giocatore in un collettivo che funziona. In un collettivo che non funziona non lo so se lui può farti cambiare il ritmo, se può cambiare la qualità. Non credo sia il giocatore alla Luis Alberto, che ti accende. Poi magari mi sbaglio e sarà lui il trascinatore, lo spero”.

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