Rambaudi: “Alla Lazio serve una strategia chiara, sennò butti via tempo e soldi”

Roberto Rambaudi ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha toccato diversi temi: da Sarri all’Atalanta alla strategia della Lazio passando per gli obiettivi di mercato biancoceleste.

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Le parole di Rambaudi

Su Sarri all’Atalanta

“Sono curioso di vedere Sarri a Bergamo, con lui si cambia totalmente una filosofia di gioco che caratterizza l’Atalanta da tanti anni. Juric e Palladino hanno provato a dare seguito a quanto fatto da Gasperini, ora il cambio è radicale.”

Su Beukema e Gila

“Beukema per Gila? Non è uno scambio che farei perché l’olandese non mi dà continuità, troppi alti e bassi. A Bologna ha fatto bene ma questa stagione è stata un disastro.”

La strategia della Lazio

“La strategia della Lazio deve essere chiara. Se non hai idee, butti via tempo e soldi. Dalla strategia si deve ripartire. Al momento non vedo uno spartito ben preciso”.

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