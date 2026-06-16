INTERVISTE
Rambaudi: “Alla Lazio serve una strategia chiara, sennò butti via tempo e soldi”
Roberto Rambaudi ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha toccato diversi temi: da Sarri all’Atalanta alla strategia della Lazio passando per gli obiettivi di mercato biancoceleste.
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Le parole di Rambaudi
Su Sarri all’Atalanta
“Sono curioso di vedere Sarri a Bergamo, con lui si cambia totalmente una filosofia di gioco che caratterizza l’Atalanta da tanti anni. Juric e Palladino hanno provato a dare seguito a quanto fatto da Gasperini, ora il cambio è radicale.”
Su Beukema e Gila
“Beukema per Gila? Non è uno scambio che farei perché l’olandese non mi dà continuità, troppi alti e bassi. A Bologna ha fatto bene ma questa stagione è stata un disastro.”
La strategia della Lazio
“La strategia della Lazio deve essere chiara. Se non hai idee, butti via tempo e soldi. Dalla strategia si deve ripartire. Al momento non vedo uno spartito ben preciso”.
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