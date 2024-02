Ranieri: "Stasera grandissima partita, prestazione incredibile"

Tempo di lettura: 2 minuti

FIORENTINA LAZIO RANIERI POST PARTITA - Al termine di Fiorentina-Lazio 2-1, Ranieri ha analizzato il risultato del match valido per il recupero della 26^ giornata di Serie A.

Fiorentina - Lazio, le parole di Ranieri nel post partita

Queste le dichiarazioni di Ranieri ai microfoni di Sky post partita di Fiorentina - Lazio:

"È stata una grandissima partita, primo tempo strepitoso ma abbiamo avuto sfortuna. La Lazio l'ha messa dentro ma noi siamo rientrati in campo e l'abbiamo ribaltata."

Fiorentina equilibrata, avete ritrovato voi stessi?

"Stasera c'era bisogno di tutti, avevamo bisogno di fare una grandissima partita e vincerla. Dobbiamo essere felici, abbiamo fatto una prestazione incredibile e continuare così."

Sulla prestazione

"Dopo una prestazione così sarebbe da folli non continuare così, dobbiamo crederci e puntare più in alto possibile."

In che modo vi siete fatti forza per giocare bene nel secondo tempo?

"Abbiamo perso punti per strada in modi incredibili. Entrare a fine primo tempo in svantaggio con una prestazione così ma sapevano di poterla riprendere."

Su Arthur

"Come mediano avevamo solo Arthur. Abbiamo preparato bene la gara, abbiamo fatto una grandissima prestazione e dobbiamo continuare così."

Sui rigori

"Il nostro rigorista è Nico, io mi metto da parte che è meglio così."

Ranieri ai microfoni di Dazn

“Entusiasmo a mille, siamo felici, abbiamo fatto una delle migliori dell’anno, meritavamo la vittoria, abbiamo difeso tutti".

Rapporto con Kayode

"Con Kayode abbiamo un gran rapporto, sono felice perché si meritava il gol, deve continuare così perché se lo merita".

Sulla sfortuna nel primo tempo

"Siamo rientrati sullo svantaggio, non ci volevamo credere, è il calcio, ma non ci siamo buttati giù di morale. Le partite le prepariamo uomo su uomo, stasera è andata bene. Sul gol potevamo abbassarci un pochino e il gol non sarebbe arrivato, ma va bene così. Abbiamo concesso davvero poco alla Lazio e va bene così".